Сдерживая слезы: Николай Басков впервые заговорил о своей боли

Натуральный блондин выступил с признанием после триумфа в Твери. Николай Басков Komsomolskaya Pravda/Global Look PressНародный артист Николай Басков сделал неожиданное откровенное признание после концерта в Твери.
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