Еврокомиссар по обороне Кубилюс призвал Европу готовиться к войнам

Еврокомиссия призывает все страны Европы начать «готовиться к войнам». С таким заявлением обратился 11 марта на сессии Европарламента в Страсбурге еврокомиссар по обороне и космосу литовец Андрюс Кубилюс.
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