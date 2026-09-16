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Мировое обозрение

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«Мы любим канадцев, но...»: В ЕС отказались открыть Оттаве свой рынок

«Мы любим канадцев, но...»: В ЕС отказались открыть Оттаве свой рынок

Идея премьер-министра Канады Марка Карни оформить для Оттавы особый формат сотрудничества с Евросоюзом и расширить её доступ к европейскому рынку натолкнулась на сдержанную реакцию в Европе.

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