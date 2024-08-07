Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 521 подписчик

Решение суда встретил улыбкой с уставшим взглядом: На жалобу генерала Попова ответили отказом

Решение суда встретил улыбкой с уставшим взглядом: На жалобу генерала Попова ответили отказом

Второй Западный окружной военный суд отклонил жалобу генерала Ивана Попова с позывным "Спартак". Решение суда генерал встретил уверенной улыбкой, но с глазами уставшего человека.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх