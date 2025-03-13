Учительницу, пропавшую в Алтайском крае, начали искать в соседних регионах

Волонтеры за несколько дней расклеили больше одной тысячи ориентировок, к розыску присоединились около сотни человек Фото: поисковый отряд Алтайского края "ЛизаАлерт" В Алтайском крае продолжают искать учительницу музыки из села Зудилово Ольгу Залит, которая ушла из дома 4 марта.
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