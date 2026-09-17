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Двухмесячная девочка погибла после ссоры родителей в Заринске

Двухмесячная девочка погибла после ссоры родителей в Заринске

Между мужчиной и его сожительницей возник конфликт на почве ревности 39-летний житель Заринска предстанет перед судом после гибели своей двухмесячной дочери.

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