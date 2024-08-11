Регулярный сон и тренировка мозга уменьшают вероятность развития деменции

Согласно новому исследованию, тренировка нашего мозга с помощью таких повседневных привычек, как сон и тренировка памяти, вместо чрезмерного использования смартфонов, может снизить риск возрастной деменции.
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