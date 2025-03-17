Когда растает снег в Новосибирске — рассказала синоптик Кичанова

В разговоре с корреспондентом VN.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова сообщила, что рабочая неделя с 17 по 21 марта будет теплой, однако кратковременной весны не хватит для того, чтобы в Новосибирске сошел снежный покров.
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