Когда растает снег в Новосибирске — рассказала синоптик Кичанова

В разговоре с корреспондентом VN.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова сообщила, что рабочая неделя с 17 по 21 марта будет теплой, однако кратковременной весны не хватит для того, чтобы в Новосибирске сошел снежный покров.