Европа одномоментно лишилась не только российского газа: в Норвегии остановлен крупный завод СПГ

Европу начали резко преследовать энергетические неудачи. После многих лет процветания с топливом из России, любая другая альтернатива не оправдывает даже толику надежды, возложенной на нее: поставки срываются, перенаправляются, не вытягивают по мощности, или слишком дорогие.
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