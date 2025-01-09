Большая разница: чем зимние младенцы отличаются от летних

И как скорректировать уход за новорожденным в разное время года фото: Getty Images Лада СТАРОСТИНА врач-педиатр Довольно часто врачи говорят о том, что развитие и состояние здоровья новорожденных зависят от того, в какое время года они родились.
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