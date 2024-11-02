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Душанбе и Сеул договорились об отправке таджикских трудовых мигрантов в Южную Корею

Душанбе и Сеул договорились об отправке таджикских трудовых мигрантов в Южную Корею

Соответствующий меморандум опубликовал Минтруд Таджикистана в соцсетях.Документ призван упростить выезд таджикских граждан в Южную Корею при условии их обязательной регистрации в «Системе разрешений на работу» (Employment Permit System, EPS), созданной Сеулом специально для контролируемого и прозрачного привлечения иностранных трудовых мигрантов.

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