Душанбе и Сеул договорились об отправке таджикских трудовых мигрантов в Южную Корею

Соответствующий меморандум опубликовал Минтруд Таджикистана в соцсетях.Документ призван упростить выезд таджикских граждан в Южную Корею при условии их обязательной регистрации в «Системе разрешений на работу» (Employment Permit System, EPS), созданной Сеулом специально для контролируемого и прозрачного привлечения иностранных трудовых мигрантов.
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