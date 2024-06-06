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Петербургский дневник

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Экологичность, комфорт, удобство для жизни: Беглов о стратегии устойчивого развития города

Экологичность, комфорт, удобство для жизни: Беглов о стратегии устойчивого развития города

Глава Петербурга также перечислил уже осуществленные проекты Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что сложение усилий власти и жителей города создает условия для устойчивого развития Петербурга.

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Комментарии
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Святогор Князев
Гнать, гнать его ссанными тряпками! азербайджанский холуй и бездарность! При нм город погрузился в хаос и грязь!  Воруют все, его чиновники, районные власти и даже местные полицаи! Количество уголовных дел на бегловскую свору просто зашкаливает. Но вова одобрил.... Значит мучиться нам с ним ещё один срок, если не больше....
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