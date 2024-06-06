Экологичность, комфорт, удобство для жизни: Беглов о стратегии устойчивого развития города

Глава Петербурга также перечислил уже осуществленные проекты Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что сложение усилий власти и жителей города создает условия для устойчивого развития Петербурга.
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