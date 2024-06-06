Экологичность, комфорт, удобство для жизни: Беглов о стратегии устойчивого развития города

Святогор Князев

Гнать, гнать его ссанными тряпками! азербайджанский холуй и бездарность! При нм город погрузился в хаос и грязь! Воруют все, его чиновники, районные власти и даже местные полицаи! Количество уголовных дел на бегловскую свору просто зашкаливает. Но вова одобрил.... Значит мучиться нам с ним ещё один срок, если не больше....