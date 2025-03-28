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Пеп о будущем де Брюйне: «Это вопрос клуба, Кевина и его агента. Я должен думать, что лучше для «Сити» в Кубке, АПЛ и на КЧМ»

Ранее сообщалось, что 33-летний полузащитник «Манчестер Сити» летом, скорее всего, станет свободным агентом.

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