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Закон и Порядок

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Чума в Иркутской области оказалась не чумой: а чем? Новое о смерти лаборантки на 4 октября

Чума в Иркутской области оказалась не чумой: а чем? Новое о смерти лаборантки на 4 октября

Фото: KamranAydinov на Magnific. Алла Михайлова 04 Октября 2026 14:42 Роспотребнадзор озвучил результат комплекса лабораторных и других исследований после загадочной смерти сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока.

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