Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ученик из Таджикистана 4 месяца готовился к этому, захватил с собой 3 ножа и пошел в подмосковную школу

Ученик из Таджикистана 4 месяца готовился к этому, захватил с собой 3 ножа и пошел в подмосковную школу

Avia.pro - СМИ Реутов, пригород Москвы. В городе, где школьные линейки обычно проходят под звуки звонкого смеха и не менее звонких школьных звонков, чуть не разыгралась трагедия, напоминающая сценарий криминального триллера.

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Комментарии
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леонид рыбаков
В тихом омуте черти водятся Наши руководители не жили среди них и не хотят знать что они ни когда не станут россиянами они всегда будут нам врагами так их учат дома и в школах откуда они родом Если наших братьев сделали врагами то ети родились ими Они просто пользуются нами а не наоборот как должно было быть Их всех исправляет только сила это хорошо видел и в Омане и Бенгалии И даже в самой лояльной к нам стране Иране Толерантность они воспринимают как слабость и будуд еще больше хамить ето байство никому не искоренить . А вот перед хотя бы маленьким баем они будут готовы сапоги целовать Это их сущность . Никогда они не перевоспитаются никогда и англичане это знали и придумали это переселение а наши повелись как всегда
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Интересно =а как он без регистрации попал в школу
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Эти вопросы к нашей&quot;замечательной&quot; власти,продажной!
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