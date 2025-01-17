леонид рыбаков

В тихом омуте черти водятся Наши руководители не жили среди них и не хотят знать что они ни когда не станут россиянами они всегда будут нам врагами так их учат дома и в школах откуда они родом Если наших братьев сделали врагами то ети родились ими Они просто пользуются нами а не наоборот как должно было быть Их всех исправляет только сила это хорошо видел и в Омане и Бенгалии И даже в самой лояльной к нам стране Иране Толерантность они воспринимают как слабость и будуд еще больше хамить ето байство никому не искоренить . А вот перед хотя бы маленьким баем они будут готовы сапоги целовать Это их сущность . Никогда они не перевоспитаются никогда и англичане это знали и придумали это переселение а наши повелись как всегда