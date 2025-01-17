Avia.pro - СМИ Реутов, пригород Москвы. В городе, где школьные линейки обычно проходят под звуки звонкого смеха и не менее звонких школьных звонков, чуть не разыгралась трагедия, напоминающая сценарий криминального триллера.
Ученик из Таджикистана 4 месяца готовился к этому, захватил с собой 3 ножа и пошел в подмосковную школу
Комментарии
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леонид рыбаков
В тихом омуте черти водятся Наши руководители не жили среди них и не хотят знать что они ни когда не станут россиянами они всегда будут нам врагами так их учат дома и в школах откуда они родом Если наших братьев сделали врагами то ети родились ими Они просто пользуются нами а не наоборот как должно было быть Их всех исправляет только сила это хорошо видел и в Омане и Бенгалии И даже в самой лояльной к нам стране Иране Толерантность они воспринимают как слабость и будуд еще больше хамить ето байство никому не искоренить . А вот перед хотя бы маленьким баем они будут готовы сапоги целовать Это их сущность . Никогда они не перевоспитаются никогда и англичане это знали и придумали это переселение а наши повелись как всегда
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12 час.
Александр Бабин
Интересно =а как он без регистрации попал в школу
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11 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Эти вопросы к нашей"замечательной" власти,продажной!
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8 час.
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