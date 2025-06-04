Стало известно, как участвуют петербуржцы в бюджетном процессе и какую роль в нем играют публичные слушания

Об этом рассказала начальник отдела по обеспечению открытости бюджета Комитета финансов Северной столицы Наталия Лукьянова В среду, 4 июня, завершились публичные слушания по законопроекту об исполнении бюджета Петербурга за 2024 год, итоги которых будут представлены уже на следующей неделе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии