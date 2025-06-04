Стало известно, как участвуют петербуржцы в бюджетном процессе и какую роль в нем играют публичные слушания

Об этом рассказала начальник отдела по обеспечению открытости бюджета Комитета финансов Северной столицы Наталия Лукьянова В среду, 4 июня, завершились публичные слушания по законопроекту об исполнении бюджета Петербурга за 2024 год, итоги которых будут представлены уже на следующей неделе.