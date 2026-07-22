Синоптик Ильин: в выходные в Москве пройдут кратковременные дожди

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что с 23 по 26 июля в Москве и Московской области ожидается переменчивая погода с кратковременными дождями, а самым тёплым днём станет суббота.
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