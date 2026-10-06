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Царьград

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Рост сбора овощей в Забайкалье достиг 18% по сравнению с прошлым годом

Рост сбора овощей в Забайкалье достиг 18% по сравнению с прошлым годом

В Забайкалье валовой сбор овощей увеличился на 18% по сравнению с прошлым годом. К 39% уборочной площади собрано 750 тонн продукции, включая 450 тонн капусты.

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