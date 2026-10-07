Зотов раскритиковал новые автобусы Ростова за отсутствие кондиционеров

Председатель общероссийского объединения пассажиров России Илья Зотов повторно проверил общественный транспорт Ростова-на-Дону и отметил как положительные сдвиги — исчезновение рекламы и более чистые салоны, так и сохраняющиеся проблемы: отсутствие кондиционеров в новых автобусах, длительные задержки на остановках и нестабильную работу трамвайных маршрутов.