Зотов раскритиковал новые автобусы Ростова за отсутствие кондиционеров

Председатель общероссийского объединения пассажиров России Илья Зотов повторно проверил общественный транспорт Ростова-на-Дону и отметил как положительные сдвиги — исчезновение рекламы и более чистые салоны, так и сохраняющиеся проблемы: отсутствие кондиционеров в новых автобусах, длительные задержки на остановках и нестабильную работу трамвайных маршрутов.
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