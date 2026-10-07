Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 639 подписчиков

Зотов раскритиковал новые автобусы Ростова за отсутствие кондиционеров

Зотов раскритиковал новые автобусы Ростова за отсутствие кондиционеров

Председатель общероссийского объединения пассажиров России Илья Зотов повторно проверил общественный транспорт Ростова-на-Дону и отметил как положительные сдвиги — исчезновение рекламы и более чистые салоны, так и сохраняющиеся проблемы: отсутствие кондиционеров в новых автобусах, длительные задержки на остановках и нестабильную работу трамвайных маршрутов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым