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На Петергофском шоссе неизвестный бережно стащил из квартиры 20 млн рублей

На Петергофском шоссе неизвестный бережно стащил из квартиры 20 млн рублей

В Красносельском районе Санкт-Петербурга неизвестный проник в квартиру 42-летнего местного жителя. Вор каким-то образом сумел отыскать «нычку» с крупной суммой, при этом не нарушив убранства жилища.

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