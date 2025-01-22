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Страна и люди

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Ученые предложили новый метод очистки пляжей от мазута

Ученые предложили новый метод очистки пляжей от мазута

https://tvzvezda.ru/news/20251221040-KkQkn.html?utm_referrer. пляжах Анапы продолжаются работы по ликвидации последствий экологической катастрофы - волонтеры вручную очищают берег от участков загрязнения, специалисты привозят и рассыпают очищенный и просеянный песок, спасатели откачивают мазут из резервуаров судна «Волгонефть-239».

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Комментарии
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АА
Андрей Авдеев
Правильное решение-хозяева этих корыт должны ответить не рублем,а,как минимум, своейсвободой+ конфискация в доход волонтерам.
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23 час.
Скиф Туран
В публикациях, о победах над мазутным пятном, видно что вопросом занимаются дилетанты, пытающиеся справится с ситуацией методом &quot;научного тыка&quot;. Со слов служащих МЧС, радоваться успешному завершению операции рано, по следующим причинам. Во первых: не откачан мазут из переломившихся танкеров, а это значит, что при первом ураганном ветре, экологическая катастрофа повторится. Второе: откачивание мазута построено по принципу нарубить как можно больше &quot;бабок&quot;, без учёта технических возможностей &quot;Волгонефти&quot;. Тот способ что выбран, требует огромных затрат,  но к нужному результату не приведёт. В третьих: водолазы на глубине 60 метров, обнаружили скопление нефти весом примерно 40 тонн. Нефть можно убрать сейчас, с помощью рыбацких тралов, пока она при низкой температуре воды находится в парафино образном состоянии. Краевая администрация считает,  что покупать тралы очень дорого и будет ждать пока мазут выбросит на берег, и тогда силами волонтёров его бесплатно уберут. А миллиард выделенный, для устранения катастрофы, по всей видимости уже распихали по карманам, и поэтом у торопятся с победными докладами. Есть идея, провести АУДИТ ЗАТРАЧЕНЫХ СРЕДСТВ чиновниками в Краснодарской губернии.
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22 час.
А
Александр24
Аэродромы от снега очищают списанными реактивными двигателями. Может быть и здесь применить этот способ? Грейдером поднимается загрязнённый песок, по транспортёру подаётся в камеру сгорания, где прокаливается реактивной струёй, сжигая при этом мазут.  Далее поступает на &quot;грохот&quot;, где просеивается и сбрасывается тут же на пляж. Никакого ручного труда, производительность в сотни раз выше. (  При необходимости, сразу после просеивания, можно песок тут же и промыть - воды рядом навалом). Технологию можно отработать - это так, набросок.
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4 час.

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