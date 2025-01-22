Ученые предложили новый метод очистки пляжей от мазута

Скиф Туран

В публикациях, о победах над мазутным пятном, видно что вопросом занимаются дилетанты, пытающиеся справится с ситуацией методом "научного тыка". Со слов служащих МЧС, радоваться успешному завершению операции рано, по следующим причинам. Во первых: не откачан мазут из переломившихся танкеров, а это значит, что при первом ураганном ветре, экологическая катастрофа повторится. Второе: откачивание мазута построено по принципу нарубить как можно больше "бабок", без учёта технических возможностей "Волгонефти". Тот способ что выбран, требует огромных затрат, но к нужному результату не приведёт. В третьих: водолазы на глубине 60 метров, обнаружили скопление нефти весом примерно 40 тонн. Нефть можно убрать сейчас, с помощью рыбацких тралов, пока она при низкой температуре воды находится в парафино образном состоянии. Краевая администрация считает, что покупать тралы очень дорого и будет ждать пока мазут выбросит на берег, и тогда силами волонтёров его бесплатно уберут. А миллиард выделенный, для устранения катастрофы, по всей видимости уже распихали по карманам, и поэтом у торопятся с победными докладами. Есть идея, провести АУДИТ ЗАТРАЧЕНЫХ СРЕДСТВ чиновниками в Краснодарской губернии.