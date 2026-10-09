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Захарова объяснила опасность прихода к власти политика Гитлера Муссолини

Захарова объяснила опасность прихода к власти политика Гитлера Муссолини

Появление в публичном пространстве перуанского политика по имени Гитлер Муссолини вызывает опасения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на II Глобальном цифровом форуме, сообщила ИС «Вести» .

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