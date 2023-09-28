Поезда метро через Текстильщики идут с увеличенными интервалами

На участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры города Москвы.
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