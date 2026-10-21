Трамп назвал полезной отмену «адских санкций» против России © Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин Гипотетическая отмена «адских санкций» против России важно признать качественным сдвигом в архитектуре международных отношений.
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