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Царьград

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Износ здания бывшего автовокзала в центре Новосибирска составляет 15%

Износ здания бывшего автовокзала в центре Новосибирска составляет 15%

Муниципалитет планирует приватизировать свою долю в здании на Красном проспекте.Мэрия Новосибирска намерена приватизировать свою долю в здании бывшего автовокзала на Красном проспекте, 4, которая составляет около 25%.

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