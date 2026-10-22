Перу: Власти продлили с 28 октября чрезвычайное положение (ЧП) в округах Тамбопата, Инамбари, Лас-Пьедрас и Лаберинто в провинции Тамбопата, а также в округах Мадре-де-Диос и Уэпетуэ в провинции Ману, департамент Мадре-де-Дьос, на 60 дней для борьбы с незаконной добычей полезных ископаемых и незаконным оборотом наркотиков.