Перу: Власти продлили с 28 октября чрезвычайное положение (ЧП) в округах Тамбопата, Инамбари, Лас-Пьедрас и Лаберинто в провинции Тамбопата, а также в округах Мадре-де-Диос и Уэпетуэ в провинции Ману, департамент Мадре-де-Дьос, на 60 дней для борьбы с незаконной добычей полезных ископаемых и незаконным оборотом наркотиков.
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