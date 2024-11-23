Прогноз на матч  Сепахан – Аль-Вихдат 26 ноября 2024 года

БОНУС: фрибет 3 000 ₽ на этот матч по промокоду SPRTS! Фрибет 4 444 ₽ после регистрации по промокоду SPORTS4 Матч 5-го тура Лиги чемпионов Азии 2 между Сепаханом и Аль-Вихдатом пройдет на стадионе Сепахан.