Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

103 подписчика

Лига OCTAGON заявила о «договорняке» на последнем турнире

Лига OCTAGON выпустила заявление, в котором сообщила, что пресекла попытку организации договорного поединка: команда Одилхона Камолова пыталась подкупить Камила Каратэ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх