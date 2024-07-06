Евгений Плющенко рассказал правду о переходе Титовой в сборную Армении

Всё решила семья девочки.Евгений Плющенко, который является двукратным олимпийским чемпионом и обладателем Кубка мира по фигурному катанию, рассказал о переходе в сборную Армении его подопечной фигуристки Софьи Титовой: Решение выступать под флагом Армении приняли сама Титова и её мама.