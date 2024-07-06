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Евгений Плющенко рассказал правду о переходе Титовой в сборную Армении

Евгений Плющенко рассказал правду о переходе Титовой в сборную Армении

Всё решила семья девочки.Евгений Плющенко, который является двукратным олимпийским чемпионом и обладателем Кубка мира по фигурному катанию, рассказал о переходе в сборную Армении его подопечной фигуристки Софьи Титовой: Решение выступать под флагом Армении приняли сама Титова и её мама.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Пусть оплатят подготовку в России и валят совсем в Армению!
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14 час.
Silver Kont
Ещё одна блядь.... Пусть уёбывает, вот только когда там начнётся заваруха, в Россию пусть не щемится....
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13 час.

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