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В Андреаполя у памятника Ленину высаживают цветы

В Андреаполя у памятника Ленину высаживают цветы

В Андреаполя продолжается начавшееся ранее благоустройство в центре населенного пункта. — Высаживаются тюльпаны в цветнике на площади имени Ленина и у памятника Ленину, — пишут в группе Андреапольского муниципального округа Вконтакте.

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