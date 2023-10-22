В Андреаполя у памятника Ленину высаживают цветы

В Андреаполя продолжается начавшееся ранее благоустройство в центре населенного пункта. — Высаживаются тюльпаны в цветнике на площади имени Ленина и у памятника Ленину, — пишут в группе Андреапольского муниципального округа Вконтакте.
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