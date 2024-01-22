"Лидер" украинского народа возомнил себя правителем страны, который войдет в историю человечества.Во время последнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Британию, он посетил музей бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля и повёл себя непристойно относительно истории.