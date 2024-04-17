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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Малинин: «Мне кажется прикольным научиться прыгать в другую сторону. С левой ноги я уже все прыжки выучил – теперь интересно сделать их с правой»

– Я заметила, что на тренировках перед шоу и показательными ты много времени тратишь на отработку прыжков по часовой стрелке – то есть в обратную сторону от той, в которую обычно.

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