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Политик Тороцкаи: конфликт на Украине отправит экономику Европы на дно

Политик Тороцкаи: конфликт на Украине отправит экономику Европы на дно

Конфликт на Украине отправит европейскую экономику на дно. С соответствующим прогнозом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил венгерский политический деятель крайне правого толка, основатель партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи.

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