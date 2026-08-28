"Трабзонспор" отказался принять отставку тренера Фатиха Текке

Совет "Трабзонспора" не принял отставку тренера Фатиха Текке после поражения от "Ференцвароша" со счетом 0:4 в Лиге Европы 27 августа 2026 года.
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