Застреливших семерых человек военных передали военной полиции

Убийства произошли в сёлах в Херсонской области.фото: vk.com/nakgov--> Российских военнослужащих Александра Осипова и Александра Кайгородцева, которые были задержаны по делу об убийстве семерых человек в Херсонской области, передали военной полиции.
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