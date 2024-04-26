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Застреливших семерых человек военных передали военной полиции

Застреливших семерых человек военных передали военной полиции

Убийства произошли в сёлах в Херсонской области.фото: vk.com/nakgov--> Российских военнослужащих Александра Осипова и Александра Кайгородцева, которые были задержаны по делу об убийстве семерых человек в Херсонской области, передали военной полиции.

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