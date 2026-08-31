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АИ-95 в Петербурге подорожал до максимума с 4 августа

Цена АИ-95 выросла до 80,167 тыс рублей за тонну, это самый высокий показатель с 4 августа.Стоимость бензина марки АИ-95 в ходе торгов 31 августа резко пошла вверх.

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