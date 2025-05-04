Пакистан запросил экстренное заседание Совбеза ООН

Пакистан запросил консультации в Совете Безопасности ООН в связи с обострением ситуации в регионе. В постпредстве страны при международной организации заявили о "растущей напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном", в понедельник, 5 мая 2025 года, РИА Новости.