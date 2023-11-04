Виралайф
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Виралайф

265 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Erl Schweizer
    «Привыкла к блату». Верно, но она не единственная.«Привыкла к блату...
  • Людмила Ненашева
    Не забудьте вычесть с них деньги за прогулы!Двое депутатов Го...
  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    аферист вместе с набиуллиной чуркойСилуанов дал прог...

В России высказались об усилении контроля за блогерами

В России высказались об усилении контроля за блогерами

Российским надзорным органам стоит уделять больше внимания контролю за блогерами с большой аудиторией, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх