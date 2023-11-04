В России высказались об усилении контроля за блогерами

Российским надзорным органам стоит уделять больше внимания контролю за блогерами с большой аудиторией, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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