«Зря я уехал из своей страны»: мигрант-медик не доволен русскими пациентами

Люба Сибирская Спрашивать надо с власти. Это они завозят каких-то врачей, которых народ России об этом не просил, как не просил и других "специалистов".

ГМ Георгий Михалев Самое главное, что их не устраивает, это то, что россияне не несут доктору взятки (подарки). На их родине только с баблом приходят, у кого бабла нет, тот дохнет в кишлаке.