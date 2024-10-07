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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • vitaly yanushkevich
    Надо врачей- мигрантов устраивать в клиники где лечатся большие чиновники и депутаты Госдумы и желательно врачей не з...«Зря я уехал из с...
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«Зря я уехал из своей страны»: мигрант-медик не доволен русскими пациентами

«Зря я уехал из своей страны»: мигрант-медик не доволен русскими пациентами

Avia.pro - СМИ Вот уж поворот: мигранты-медики начали жаловаться на русских пациентов! Что ж, новая веха в отношениях врачей и пациентов — теперь у нас не только привычные жалобы на очереди и нехватку специалистов, но и на недовольство национальностью врача.

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Комментарии
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Люба Сибирская
Спрашивать надо с власти. Это они завозят каких-то врачей, которых народ России об этом не просил, как не просил и других &quot;специалистов&quot;.
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4 час.
ГМ
Георгий Михалев
Самое главное, что их не устраивает, это то, что россияне не несут доктору взятки (подарки). На их родине только с баблом приходят, у кого бабла нет, тот дохнет в кишлаке.
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3 час.
vitaly yanushkevich
Надо врачей- мигрантов устраивать в клиники где лечатся большие чиновники и депутаты Госдумы и желательно врачей не знающих русского языка . Таких врачей как хирурги, нейрохирурги, а потом им потребуется психолог, для успокоения.
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40 мин.

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