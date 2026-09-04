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Нижегородская правда

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Дополнительное здание для «Кванториума» открыли в средней школе №10 г. Павлово

Дополнительное здание для «Кванториума» открыли в средней школе №10 г. Павлово

К началу учебного года в Павлове на территории средней школы № 10 открыли дополнительное здание для работы детского технопарка «Кванториум».

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