Постпред России при ООН Василий Небензя продолжил тему обсуждения, начатую Владимиром Путиным на расширенной коллегии Минобороны.
Путин начал, продолжил Небензя. Россия выставила условия мира Западу
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ЛР
ЛЮБОВЬ РАССОХИНА
БРЕД! ТОЛЬКО ВСЮ УКРАИНУ ДО ГРАНИЦ!
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17 час.
Дмитрий Гурин
Ну поглядим как строитель-фарцовщик заокеанский со своей кодлой порешает. Ведь и ему оружейные мировые воротилы не дадут все это закончить пока не подпишет контракты на полное перевооружение и переоснащение всего блока НАТО. Утилизация "старого хлама" силами Украины проходит успешно но надо же и заполнить освободившиеся склады.....
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14 час.
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