Путин начал, продолжил Небензя. Россия выставила условия мира Западу

Дмитрий Гурин

Ну поглядим как строитель-фарцовщик заокеанский со своей кодлой порешает. Ведь и ему оружейные мировые воротилы не дадут все это закончить пока не подпишет контракты на полное перевооружение и переоснащение всего блока НАТО. Утилизация "старого хлама" силами Украины проходит успешно но надо же и заполнить освободившиеся склады.....