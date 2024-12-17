Путин начал, продолжил Небензя. Россия выставила условия мира Западу

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Царьград

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Комментарии
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ЛР
ЛЮБОВЬ РАССОХИНА
БРЕД! ТОЛЬКО ВСЮ УКРАИНУ ДО ГРАНИЦ!
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17 час.
Дмитрий Гурин
Ну поглядим как строитель-фарцовщик заокеанский со своей кодлой порешает. Ведь и ему оружейные мировые воротилы не дадут все это закончить пока не подпишет контракты на полное перевооружение и переоснащение всего блока НАТО. Утилизация &quot;старого хлама&quot; силами Украины проходит успешно но надо же и заполнить освободившиеся склады.....
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14 час.

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