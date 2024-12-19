ФСБ показала кадры задержания исполнителя теракта против генерала Кириллова

Появились кадры с моментом задержания гражданина Узбекистана, который подозревается в совершении теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
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