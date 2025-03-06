Киеву отключили оповещения о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS

По данным иностранных СМИ, американская сторона отключила Украине системы оповещения о воздушных атаках и целеуказания для ракетных установок HIMARS, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Ведомости».
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