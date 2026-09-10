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США установили рекорд результативности в четвертьфиналах женских чемпионатов мира

США вышли в полуфинал ЧМ-2026. В 1/4 команда обыграла Венгрию со счетом 108:56. «Лучшим игроком» матча – и самым результативным – стала форвард Нафиса Коллиер с 19 очками и 7 подборами.

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