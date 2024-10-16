Новое поколение. Что за одну из самых современных библиотек открыли на Алтае

На модернизацию библиотеки № 7 в Бийске направили около 14 миллионов рублей Библиотека в Бийске после реконструкции / Фото: Минкульт Алтайского края В городе Бийске Алтайского края после масштабной реконструкции официально заработала библиотека № 7.
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