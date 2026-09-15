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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ричардс об офсайде Энцо при голе Холанда: «Как можно утверждать, что Фернандес не борется за мяч? Судьи допустили грубую ошибку»

Майка Ричардс согласен, что « Манчестер Сити » забил победный гол в матче АПЛ с « Манчестер Юнайтед » (1:0) с нарушением правил.

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