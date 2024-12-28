В Петербурге вычислили повесившую на стенде школы фото основателя РДК восьмиклассницу

В Санкт-Петербурге полиция вычислила школьницу, повесившую на стенде в образовательном центре Кировского района фото основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК) (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) Дениса Капустина и его соратника Алексея Левкина (оба внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов).