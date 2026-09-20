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За время выборов на горячую линию аппарата омбудсмена поступило 25 звонков

За время выборов на горячую линию аппарата омбудсмена поступило 25 звонков

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что за время выборов в Госдуму на горячую линию её аппарата поступило 25 звонков.

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