Битва за Часов Яр: ВСУ стали понимать, что русские десантно-штурмовые полки ВДД будут их грызть зубами

Радомир Маркуш 9 января 2024 г., 21:46 Наша десантура «посоветовала» засевшим в бункере бандеровским операторам БПЛА уйти самим Из Часова Яра поступают обнадеживающие сведения, несмотря на западные оценки о стабильности обороны ВСУ в «фортецi».