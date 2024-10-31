Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 968 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Чужая
    А у нас в Хабаровске  суд состоялся над   цыганами, которые социализированы🤣🤣🤣🤣  Они что придумали-то!!! Не откаж...Цыганочка с выходом
  • Жанна Чешева (Баранова)
    Пожалуйста, и вам спасибо за отзывТерритория Героев...
  • Владимир Алтайцев
    Спасибо  за  тему.Территория Героев...

Территория Героев...(151)

Территория Героев...(151)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Гранатометчик-разведчик по имени Владислав перенёс три ранения, но каждый раз после лечения возвращался в строй: «Лучше прожить жизнь максимально, отдав себя полностью во благо своей страны, принести максимальную пользу, а не просто сидеть дома на диване», — уверен он.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Спасибо  за  тему.
Ответить
2 час.
Жанна Чешева
Пожалуйста, и вам спасибо за отзыв
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх