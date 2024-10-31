Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Гранатометчик-разведчик по имени Владислав перенёс три ранения, но каждый раз после лечения возвращался в строй: «Лучше прожить жизнь максимально, отдав себя полностью во благо своей страны, принести максимальную пользу, а не просто сидеть дома на диване», — уверен он.
Территория Героев...(151)
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Спасибо за тему.
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2 час.
Жанна Чешева
Пожалуйста, и вам спасибо за отзыв
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1 час.
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